Hemsbach – Klimastadtfest am 9. Juli Klimaschutzakteure gesucht – Anmeldeschluss am 7. Mai

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Samstagabend (22.04.2023) bedrohte ein unbekannter Täter gegen 20:55 Uhr in einem Wettbüro in der Kurzen Straße einen Mitarbeiter mit einem Messer und raubte Bargeld. Anschließend flüchtete der Unbekannte zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Täter war mit einer FFP-2 Maske maskiert. Zudem trug er blauen Jeans, eine Camouflage-Jacke, eine