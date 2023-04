Heidelberg – Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagmittag gegen 13 Uhr kam es in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Sitzbuchweg zu einem Ausbruch eines Wohnungsbrandes, bei welchem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und somit ein Übergreifen auf andere Wohnungen verhindern. Durch die Flammen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 50.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache hat das Polizeirevier Heidelberg-Nord aufgenommen.

