Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In den Hallenbädern Vogelstang und Waldhof-Ost beginnen am Montag, 1. Mai, sowie am Samstag, 20. Mai, die Sommerpausen bzw. Revisionszeiten. Während der Auszeiten finden die Grundreinigung, Instandsetzungsarbeiten und Reparaturen in den einzelnen Hallenbädern statt. Beide Hallenbäder sind dann für die … »