Rhein-Pfalz-Kreis – Streit zwischen Pkw-Fahrer und Radfahrer in Schifferstadt eskaliert

Schifferstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Am Freitag, den 21.04.2023, gegen 18:15 Uhr, kam es in der Lillengasse, in Schifferstadt, zu Streitigkeiten zwischen einem 32-jährigen Pkw-Fahrer und einem bis dato unbekannten, ca. 50-jährigen, Radfahrer. Infolge eines vermeintlichen Vorfahrtsverstoßes soll der Radfahrer den Pkw-Fahrer mehrfach beleidigt und auf dessen Motorhaube geschlagen haben. Hierdurch entstand eine Delle. Anschließend soll sich der Radfahrer in Richtung Salierstraße entfernt haben. Er habe einen gelben Helm getragen. Gegen den Radfahrer wurden Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und Beleidigung eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu dem vorgenannten Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.