Mannheim – VfR landet Heimsieg gegen den Tabellenletzten

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Spiel auf ein Tor

(tb) Der VfR Mannheim bewältigte die Pflichtaufgabe gegen den Tabellenletzten VfL Kurpfalz Neckarau, der nun endgültig als Absteiger in die Landesliga feststeht. Von dort waren die Nachbarn aus dem Mannheimer Süden erst zu Saisonbeginn aufgestiegen.

Von Beginn an legte der VfR den Vorwärtsgang ein und setzte die Gäste, die in der Rückrunde noch punktlos sind, unter Druck. Bereits in der 4. Minute schlug es im VfL-Tor ein. Egson Gashi köpfte eine Hereingabe in Uwe-Seeler-Manier über Torwart Clemens hinweg ins lange Eck.

Die frühe Führung gab dem VfR Sicherheit und so rollte ein Angriff nach dem anderen in Richtung Neckarauer Tor. Die Gäste verteidigten tief stehend und dicht gestaffelt und ließen kaum Lücken offen. Trotzdem ergaben sich Chancen. Dennis Lodato wurde in der 11. Minute schön im Strafraum angespielt, verzog aber seinen Schuss. 3 Minuten danach ließ Lodato den Ball zu Egson Gashi geschickt durch, dessen Schuss hielt der Neckarauer Torwart. In Minute 21 flog ein Schuss von Blerton Muca aus halbrechter Position über das Tor. Kurz darauf wurde eine Doppelchance von Robin Szarka und Blerton Muca geblockt.

Der VfL Neckarau ließ bis dahin keinerlei Interesse erkennen, sein Spiel in die VfR-Hälfte zu tragen. Man verteidigte mit Mann und Maus, formierte die eigene Abwehr immer wieder und nutzte den Umstand, dass der VfR zwar dominierte, aber seine Angriffe oft nicht schnell genug nach vorne trug.

All dies nützte den Gästen in der 40. Minute nichts mehr, denn erneut Egson Gashi spielte sich im Doppelpassspiel mit Marcel Schwöbel schön frei, schloss trocken und vehement ab und der Ball schlug unhaltbar im langen Eck des Gästetors ein.

Im 2. Durchgang bot sich im Großen und Ganzen dasselbe Bild. In Minute 53 rechnete alles mit einem Torschuss des Freistoßschützen Muca. Der spielte jedoch mit einem langen Querpass Christian Kuhn an, dessen Hammer in den Armen von Osaigbovo Clemens im Neckarauer Tor landete. Überhaupt spielte sich Clemens in der zweiten Spielhälfte mehr und mehr in den Blickpunkt. Alles, was seine Vorderleute durchließen, fing er, faustete er weg, flog in die Torecken und beherrschte den Strafraum. Eine beachtliche Torwartleistung!

In der 67. Minute trug der VfL erstmals einen geordneten Angriff in die VfR-Hälfte, setzte sich einige wenige Minuten dort fest, ohne eine halbwegs gefährliche Torchance erspielen zu können. Auch als die Kräfte der Neckarauer zu schwinden begannen, nutzte der VfR seine Chancen nicht. Zeitweise erinnerte das Geschehen auf dem Rasen an ein Trainingsspiel. Vier Minuten vor dem Ende verpasste Dennis Lodato eine schöne Flanke von Blerton Muca. Eine Minute später war es erneut Osaigbovo Clemens, der einen Volleyschuss des eingewechselten Dennis Gerber entschärfte.

Trotz einiger Verletzungsunterbrechungen pfiff Schiedsrichter Reuter das Spiel pünktlich ab. Wer nach dem frühen Führungstor auf ein Schützenfest gehofft hatte, wurde enttäuscht. Der VfR hat aber die benötigten drei Punkte im Sack und der VfL Neckarau kann sich rühmen, gegen den Tabellenführer sein Tor für eine komplette Halbzeit sauber gehalten zu haben.

Aufstellung VfR:

Lawall – Kuhn, Weil, Amin – Kougang – Schwöbel, Muca (77. Gerber), Szarka – Sabah (60. Czaker), Gashi (70. Cevik), Lodato

Aufstellung VfL Kurpfalz Neckarau:

Clemens – Horning, Joksimovic, Pacaj (69. G. Goulas), Arouna, Abdullahu, Yildirim (84. Faith), Reinmuth (31. Kürücü), A. Goulas, Zajimovic, Bencivenga

Tore:

1:0 Gashi (4.)

2:0 Gashi (40.)

Schiedsrichter:

Fabian Reuter, DJK Ziegelhausen-Peterstal

Foto: Edmund Nohe