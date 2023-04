Landau – Mit 2 Promille Kontrolle über Fahrzeug verloren

Offenbach / Landau / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Am 23.04.2023 befuhr gegen 02:35 Uhr ein 42-jähriger Mazda-Fahrer die Hauptstraße in Offenbach in Fahrtrichtung Herxheim. In Höhe des Böhlweges kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun, einer Mauer und einer Garage. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 20.000 Euro. Am PKW Mazda entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme konnte Alkoholgeruch beim 42-Jährigen festgestellt werden, ein entsprechender Vortest ergab einen Wert von 2 Promille. Da er über Schmerzen in der Brust klagte, wurde er durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe für die Zwecke des Strafverfahrens entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der 42-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Polizeiinspektion Landau