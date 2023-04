KTM-Pilot Dirk Geiger aus Mannheim wird beim WM-Auftakt in Assen Dritter

Mannheim / Assen.

Beim Saisonauftakt zur Supersport-300-Weltmeisterschaft hat Motorradrennfahrer Dirk Geiger aus Mannheim beim ersten Lauf am Samstag den dritten Platz belegt. Auf dem Grand Prix-Kurs im niederländischen Assen ging der 20-Jährige KTM-Pilot vom Freudenberg-Team als Siebter aus der dritten Startreihe ins Rennen und lag das ganze Rennen in einem Pulk von neun Fahrern. Nach der letzten Schikane vor der Ziellinie musste Geiger wegen einem anderen Fahrer auf den Grünstreifen ausweichen und überquerte als Vierter die Ziellinie. Da ein anderer Fahrer nach dem Rennen eine Zeitstrafe erhielt rückte Geiger als Dritter auf das Podium vor. Den 1. WM-Lauf über 14 Runden gewann der Tscheche Petr Svoboda vor dem Franzosen Samuel Di Sora (beide Kawasaki). Dirk Geiger hatte als Dritter nur 0,551 Sekunden Rückstand auf den Sieger. Pech hatte sein 17-jähriger KTM-Teamkollege Lennox Lehmann aus Dresden, der im Training Zweiter war und im Rennen als Vierter bereits in der 3. Runde stürzte. Weitere Informationen über Dirk Geiger gibt es unter www.dirk-geiger.de.

Text Michael Sonnick

Foto: Dirk Geiger (Mannheim/KTM) fährt beim Auftakt zur Supersport-300-WM in Assen/NL als Dritter auf das Podium (Foto Michael Sonnick)