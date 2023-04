Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Kurz nach 7:15 Uhr wurde der Feuerwehr in Heidelberg ein Brand einer Wohnung in der Emmertsgrundpassage gemeldet. Durch die bereits am Einsatzort eingesetzten Polizeibeamten kann eine Rauchentwicklung ausgehend von einer Wohnung im dritten Obergeschoss festgestellt werden. Die Berufsfeuerwehr und der Rettungsdienst sind bereits auf dem Weg zum Einsatzort.