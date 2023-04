Eußerthal – Fahrradfahrerin bei Sturz im Wald schwer verletzt

Eußerthal / Landkreis südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar(ots)

Am 22.04.2023 wurde der Polizei Landau gegen 20:30 Uhr eine gestürzte Fahrradfahrerin in einem Waldgebiet im Bereich Eußerthal gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass die 49-jährige verunfallte Fahrradfahrerin über einen quer auf dem Weg liegenden Ast stürzte. Sie wurde hierbei schwer verletzt. Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Der getragene Helm dürfte hier schlimmere Verletzungen verhindert haben. Die 49-Jährige wurde durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad entstand lediglich geringer Sachschaden.