Speyer – Einbruch in Kita

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

In der Nacht zum 22.04.2023, um 01:35 Uhr, konnte durch zwei aufmerksame Zeugen aus dem Fenster beobachtet werden, wie zwei dunkel gekleidete Personen in die Kindertagesstätte Löwenzahn im

Carl-von-Ossietzky-Weg einzubrechen versuchten.

Ein Täter hatte ein Brecheisen in der Hand und setzte dieses an einer Tür im hinteren Bereich der Kindertagesstätte an. Als die Täter aber die beiden Zeugen am Fenster sahen, ergriffen sie die Flucht. Die unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Erfolg, die Täter konnten nicht mehr festgestellt werden.

Der Sachschaden dürfte bei ca. 1000EUR liegen.