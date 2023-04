Rhein-Pfalz-Kreis – VIDEO NACHTRAG – Landrat Clemens Körner eröffnet #BUGA Pavillion

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) INSERATKarriere.Mannheim.de In der Nacht zum 22.04.2023, um 01:35 Uhr, konnte durch zwei aufmerksame Zeugen aus dem Fenster beobachtet werden, wie zwei dunkel gekleidete Personen in die Kindertagesstätte Löwenzahn im Carl-von-Ossietzky-Weg einzubrechen versuchten. Ein Täter hatte ein Brecheisen in der Hand und setzte dieses an einer Tür im hinteren Bereich der Kindertagesstätte ... Mehr lesen »