Hockenheim – Am 22. und 23. April findet auf dem #Hockenheimring der Preis der Stadt Stuttgart statt

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Jetzt am Wochenende (22. und 23. April) wird auf dem Hockenheimring der Preis der Stadt Stuttgart ausgetragen. Am Start sind viele Serien mit tollen Touren- und Sportwagen.

Walter Hoffmann aus Neuhofen hat am Freitag bereits zwei Rennen mit seinem McLaren V8-Sportwagen gewonnen. Das zweite Rennen am Freitagabend musste wegen einsetzenden Regen abgebrochen werden.

Am Samstag finden weitere zahlreiche Rennen von 9 bis 19 Uhr statt und am Sonntag dann von 9 bis 17 Uhr.

Eintrittskarten mit Fahrerlagerzutritt sind an der Tageskasse am Hockenheimring für am Samstag und Sonntag für jeweils 12 Euro erhältlich, die Wochenendkarte kostet 20 Euro.



Weitere Informationen gibt es unter www.hockenheimring.de

Text Michael Sonnick

Foto 1: Walter Hoffmann aus Neuhofen in seinem McLaren V8-Sportwagen in Hockenheim (Foto Michael Sonnick)

Foto 2: Walter Hoffmann (McLaren V8-Sportwagen) gewann zweimal auf dem Hockenheimring (Foto Michael Sonnick)