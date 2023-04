Mutterstadt – Verleihung des Verdienstkreuzes am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an Katrin Lepke

Für ihre besonderen Verdienste bei der Aufklärung über die Auswirkungen von Alkohol während der Schwangerschaft wurde Katrin Lepke aus Mutterstadt das Bundesverdienstkreuz verliehen. Staatsminister Alexander Schweitzer überreichte die Auszeichnung im Rahmen einer Feierstunde in Mainz und dankte Katrin Lepke für ihr unermüdliches Engagement. Bürgermeister Hans-Dieter Schneider gratulierte Frau Lepke zu dieser hohen Auszeichnung zu Beginn der Sitzung des Gemeinderates am 28.3. und überreichte ihr die Bronze-Verdienstplakette der Gemeinde Mutterstadt.

Die 53-Jährige ist seit vielen Jahren ehrenamtlich im Vorstand des Vereins FASD Deutschland tätig, der über Behinderungen und Schädigungen aufklärt, die durch Alkohol im Mutterleib ausgelöst werden. Mit der Auszeichnung folgte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einem Vorschlag von Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die sich für die Ehrung eingesetzt hatte.

Katrin Lepke ist selbst Adoptiv- und Pflegemutter dreier Kinder mit einer fetalen Alkoholspektrumstörung. Seit 2008 engagiert sie sich in besonderer Weise im Vorstand des Vereins FASD Deutschland e.V. Der Verein ist ein Zusammenschluss von Adoptiveltern, Pflegeeltern und leiblichen Eltern von Kindern und Jugendlichen, die an FASD leiden. Das Ziel des Vereins ist es, über FASD aufzuklären und die Öffentlichkeit dafür zu sensibilisieren. Katrin Lepke ist in dem Verein maßgeblich für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, koordiniert die Print- und Internetmedien und ist verantwortlich für die Tagungsdokumentationen sowie für die Vereinszeitschrift FAScette. Zu ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit gehört auch die aktive Präventionsarbeit. In Vorträgen informiert Katrin Lepke über FASD und versucht so, zukünftige Eltern auf die Gefahren des Alkoholkonsums während der Schwangerschaft aufmerksam zu machen. Für Eltern mit Kindern, die von FASD betroffen sind, gründete sie in ihrer Region eine Selbsthilfegruppe.

FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders) oder auch Fetale Alkoholspektrum-Störungen umfassen durch Alkoholexposition im Mutterleib ausgelöste Behinderungen und Schädigungen wie beispielsweise Fehlbildungen, Wachstumsstörungen, Herzfehler sowie geistige und emotionale Einschränkungen.