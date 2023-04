Ludwigshafen – Unfall in der Kettlerstraße

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Zu einem Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro kam es am 20.04.2023, gegen 17:45 Uhr, bei einem Unfall in der Kettlerstraße. An der Kreuzung zur Maudacher Straße war es zur Kollision zwischen einem 27-jährigen und einem 76-jährigen Autofahrer gekommen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde niemand.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail