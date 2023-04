Ludwigshafen – NACHTRAG: Feuerwehreinsatz in der Kropsburgstraße

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Am Donnerstag (20.04.2023) brach gegen 13.41 Uhr ein Feuer im Flur eines Mehrfamilienhauses in der Kropsburgstraße aus. Durch die Rauchentwicklung verletzte sich eine Frau leicht. Nach derzeitigem Stand wurden Kleidung und zwei Kinderwagen durch das Feuer beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich derzeit auf 800 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .