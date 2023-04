Ladenburg – Berufsorientierung für Jugendliche in der Begegnungsstätte Ladenburg

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Frau Jessie Arnold von der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Heidelberg bietet in Kooperation mit der Stadt Ladenburg offene Sprechstunden zum Thema „Berufswahl und weitere Wege nach der Schule“ an. Sie unterstützt Jugendliche und junge Erwachsene kostenlos und neutral bei ihrer Berufs- und Studienwahl sowie bei Fragen während der Berufsausbildung. Auch Eltern können sich dort Rat holen, wenn es um die beruflichen Möglichkeiten ihrer Kinder geht. In den Beratungsgesprächen geht es um die Stärken und Interessen der Ju- gendlichen und in welchen Berufen sie diese am besten verwirklichen können. Die Bandbreite der Möglichkeiten reicht von der dualen Ausbildung über die schulische Ausbildung bis hin zu weiterführenden Schulen und zur Studienberatung. Jugendlichen, die eine betriebliche Ausbildung aufnehmen möchten, schlägt sie passende Ausbildungsstellen vor. Dabei werden sowohl die Wünsche der Jugendlichen berücksichtigt, als auch die Anforderungen der Ausbildungsbetriebe.

Frau Jessie Arnold bietet an folgenden Tagen eine offene Sprechstunde bei der Begegnungsstätte in der Hauptstraße 59 in Ladenburg an:

26.04.23 von 12:00 – 16:00 Uhr

10.05.23 von 13:00 – 18:00 Uhr

28.06.23 von 13:00 – 18:00 Uhr

12.07.23 von 13:00 – 18:00 Uhr

Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Das niederschwellige Angebot ist kostenlos und richtet sich an alle Jugendlichen und Eltern die Fragen zur Berufswahl haben.