Frankenthal feiert das Wochenende Exotisches beim Street Food Festival – Schnäppchen beim Verkaufsoffenen Sonntag

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am kommenden Wochenende, 22. und 23. April locken gleich zwei Highlights in die Fran-kenthaler Innenstadt. Zum ersten Mal überhaupt findet auf dem Rathausplatz ein Streetfood Festival und Market statt. Veranstalter ist die Wiesbadener Stadtleben GmbH, die die teilneh-menden Gastronomen koordiniert. Geöffnet hat das Festival am Samstag von 11 bis 20 und sonntags von 12 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Der Einzelhandel in der Innenstadt öffnet seine Türen zum verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr.



Von traditionell bis wild

Ein Auszug aus dem Angebot des Street Food Festivals: Traditionelles wie Chips und Pom-mes gibt es bei „Chips King“, Sandwichvariationen bei „Chevitos Hermanus“ oder fluffige Pfannkuchen bei „Pankies“. Die Lust auf Süßes stillen „Diamond Waffles“ mit Waffelvariatio-nen mit verschiedenen Toppings und der „Eispavillon“, der Softeis in den verschiedensten Sorten anbietet. Wer mal etwas Exotisches probieren möchte, hat bei „Hakuna Matata“ die Gelegenheit. Hier gibt es traditionell afrikanische Gerichte, beispielsweise Eintöpfe aus Kro-kodil, Zebra oder Kamel. Auch Vegetarier finden hier leckere Alternativen, zum Beispiel Sa-mosas. Bei „Maries-Car-Bar“ gibt es außerdem eine große Auswahl an Cocktails: Von Klassi-schem wie Mojito oder Sex on the Beach bis hin zu hausgemachten Rezepturen – auch in vegan.

Für die kleinen Besucher wird ein Kinderkarussell aufgebaut.

Verkaufsoffener Sonntag am 23. April

Einige Händler locken mit besonderen Angeboten und Rabattaktionen, zum Beispiel: Bei „Bet-ten Lang“ in der Schnurgasse 24 warten bei den Aktionswochen bis 5. Mai Sonderangebote, außerdem gibt es beim Besuch ein Glas Secco für jeden Kunden. Der Kindersecondhandla-den „Froschkönig“ in der Welschgasse 32 gibt am Sonntag 10 Prozent Rabatt auf den gesam-ten Einkauf und bietet von 14 bis 17 Uhr Kinderschminken an. Im „Stoffzentrum“ Frankenthal in der Welschgasse 41 gibt es 20 Prozent auf alle Stoffe (reduzierte Ware ausgeschlossen) und „Little Italy Vinoteca & Dolce Vita“ in der Westlichen Ringstraße 2 gibt 10 Prozent Rabatt auf den Einkauf.

Einzelhändler und Gastronomen können sich und ihre Veranstaltungen gerne auf www.frankenthal.de/dasgehtinft auf der städtischen Website eintragen.

