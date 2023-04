Frankenthal – Angebote für Senioren Neue Broschüre und Sport im Metznerpark

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Wissenswertes für Senioren, übersichtlich zusammengefasst – das bietet die kostenlose Bro-schüre „Frankenthaler Senioren“ für das Jahr 2023, die seit kurzem erhältlich ist. Auf 28 Seiten gibt es Informationen über Angebote der Frankenthaler Vereine, Organisatio-nen und Institutionen. Hilfreiche Telefonnummern sind dort ebenfalls zu finden. Außerdem stellt sich der Seniorenbeirat der Stadt Frankenthal mit seinen Mitgliedern, Aufgaben und Initi-ativen vor. Die Broschüre ist am Empfang im Seiteneingang sowie am Informationsschalter im Rathaus und im Seniorenbüro erhältlich. Zudem liegt die Broschüre in der Stadtklinik, dem Mehrgene-rationenhaus, in der Stadtbücherei, in den Verwaltungsstellen der Vororte aus und kann auch im Internet unter www.frankenthal.de/seniorenbuero als pdf-Datei heruntergeladen werden.

Qigong und Boule

Seit Anfang April finden wieder zwei vom Seniorenbeirat initiierte, bewährte Angebote im Metznerpark statt: Montags von 10 bis 11 Uhr treffen sich Senioren zu Qigong und leichten Fitnessübungen, donnerstags wird ab 14.30 Uhr gemeinsam Boule gespielt. Die Teilnahme ist kostenlos, der Einstieg jederzeit und ohne Voranmeldung möglich.