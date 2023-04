Speyer – Nächste Schulung für Nachbarschaftshilfe startet im Mai

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Ab dem 2. Mai 2023 startet die nächste Schulung für das Ehrenamt der Nachbarschaftshilfe, welche kürzlich von der AOK Rheinland-Pfalz / Saarland mit einem Förderpreis ausgezeichnet worden ist. Die Schulung, an der bislang schon jede Menge begeisterte Helfende teilgenommen haben, findet einmal wöchentlich bis zum 31. Mai 2023 statt und wird durch einen einmaligen Erste-Hilfe-Kurs an einem Samstag ergänzt:

Dienstag, 2. Mai 2023

15.00-17.30 Uhr

Montag, 8. Mai 2023

15.00-18.00 Uhr

Samstag, 13. Mai 2023 (Erste-Hilfe-Kurs)

09.00-14.00 Uhr

Dienstag, 16. Mai 2023

15.00-18.00 Uhr

Mittwoch, 24. Mai 2023

14.00-17.00 Uhr

Mittwoch, 31. Mai 2023

14.00-17.00 Uhr

Mit dem im Kurs erlernten Wissen können die Nachbarschaftshelfenden dann hilfebedürftigen Senior*innen im Alltag unter die Arme greifen: beispielsweise indem sie diese zu Arztbesuchen oder zum Einkaufen begleiten, Gespräche führen oder Gesellschaftsspiele spielen. Interessierte können sich an Christina Werling vom Seniorenbüro telefonisch unter 06232 14-2665 oder per E-Mail an christina.werling@stadt-speyer.de wenden.

Umfangreiche Informationen sind auf der Homepage der Stadt Speyer abrufbar: www.speyer.de/nachbarschaftshilfe.