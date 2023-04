Ruchheim – Unfall mit Lkw verursacht Stau auf der BAB 61

Ruchheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 20.04.2023 um 09:50 Uhr ereignete sich ein Auffahrunfall zwischen zwei Lkw auf der BAB 61 in Richtung Süden, kurz vor dem Kreuz Frankenthal. Ein 58-jähriger Mann aus Mayen übersah das dortige Stauende und fuhr mit seinem Lkw auf den Tanklastzug eines vorausfahrenden 53-jährigen Sachsen auf. Die beiden Fahrer wurden hierbei leicht verletzt. Aufgrund Aufräum- und Bergungsarbeiten musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Hierdurch kam es zu einem weiteren Rückstau. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Im Einsatz waren neben der Autobahnpolizei Ruchheim, der Rettungsdienst, die Feuerwehr Worms und die Autobahnmeisterei Gau-Bickelheim. Die Sperrung des rechten Fahrstreifens dauert aktuell noch an.

