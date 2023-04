Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – “Pirsch” von Ivana Sokola eröffnet den 40. Heidelberger Stückemarkt:28. April 2023, 20:00 Uhr, Zwinger 1.

»Pirsch« von Ivana Sokola eröffnet am Freitag, 28. April 2023, den 40. Heidelberger Stückemarkt. Das mit dem Autor:innenpreis 2022 ausgezeichnete Stück feiert Eröffnungspremiere um 20:00 Uhr im Zwinger 1. Vor der Vorstellung lädt das Theater und Orchester Heidelberg zur feierlichen Festival-Eröffnung um 19:30 Uhr in den Zwinger 3 ein. Parallel zu »Pirsch« wird im Alten Saal das erste Stück des umfangreichen Gastspielprogramms gezeigt. Um 20:30 Uhr ist »Die Revolution lässt ihre Kinder verhungern« von FUTUR3 in Zusammenarbeit mit dem Schauspiel Köln und dem Orangerie Theater Köln zu erleben.

Im Anschluss an den Eröffnungstag präsentiert der 40. Heidelberger Stückemarkt bis zum 7. Mai 2023 herausragende Stücke, Autor:innen und Inszenierungen aus dem deutschsprachigen und internationalen Theaterraum. Die Jubiläumsausgabe des renommierten Festivals für Gegenwartsdramatik freut sich unter anderem auf Lisa Wentz‘ mehrfach prämiertes Schauspiel »Adern« in einer Inszenierung des Burgtheaters, auf »Das Augenlid ist ein Muskel« vom Deutschen Theater Berlin, drei Gastspiele aus dem diesjährigen Gastland Schweden und neue Stücke von neun Autor*innen – unter ihnen Kim de l’Horizon, Preisträger*in des Deutschen sowie des Schweizer Buchpreises 2022.

Legitimierung von Gewalt als Rache

Das Eröffnungsstück »Pirsch« handelt von der jungen Frau Marinka, die in ihr Heimatdorf zurückkehrt, um einen vor vielen Jahren auf sie verübten Übergriff zu rächen. Marinka bedient sich dabei dem Blutdurst und der Jagdlust einer Meute wilder Hündinnen. Die Täter von damals werden zur Beute von heute. Und Marinka stößt bei ihrer Suche nach Gerechtigkeit sowohl auf unerwartete Hilfe, als auch auf den erdrückenden dörfischen Drang unangenehme Wahrheiten unter den Teppich zu kehren. Das Gewinnerstück des letztjährigen Autor:innenwettbewerbs verwebt eine erschreckend realitätsnahe Geschichte mit fantastischen Elementen ungehaltener Rachsucht und dem unbedingten Verlangen nach Aufklärung. »Pirsch« wirft so einen Blick auf die systematischen Mechanismen von Vergewaltigungen und Gewalt als Mittel der Verteidigung. Die Inszenierung für den Heidelberger Stückemarkt stammt von Regisseurin Jana Vetten, Bühne und Kostüm von Eugenia Leis. Zu sehen sind die Heidelberger Ensemble-Schauspielenden und Gäste Marie Dziomber, André Kuntze, Yana Robin la Baume, Antonia Labs, Patricia Franke, Rahel Stork und Fabienne ten Thije.

Konzerte, Partys und Podiumsgespräche – das Rahmenprogramm

Der Heidelberger Stückemarkt 2023 bietet Theaterbegeisterten außerdem ein ebenso abwechslungsreiches, wie umfangreiches Rahmenprogramm aus Konzerten, Partys, Podiumsgesprächen, einem Hörspiel sowie zahlreichen Aktivitäten und Veranstaltungen rund um das Festivalzentrum auf dem Theaterplatz.

Weitere Informationen sowie Karten unter www.theaterheidelberg.de oder an der Theaterkasse, Theaterstraße 10; 06221 / 58 20 000; tickets@theater.heidelberg.de