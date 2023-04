Mosbach – Gasversorgung der Zukunft – Vortragsabend an der DHBW Mosbach

Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Energiekrise hat Deutschland fest im Griff. Noch sind die Gasspeicher voll, aber wie sieht die Versorgung in der Zukunft aus? Diese und andere spannende Fragen beleuchtet

Prof. Dr. Andreas Seeliger am Dienstag, 25. April um 17:30 Uhr in seinem Vortrag an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mosbach. Deutschland und viele andere EU-Staaten sind bisher hochgradig abhängig von russischen Energieimporten. Nach den Sanktionspaketen und dem Lieferstopp Russlands wird nach Alternativen aus dieser Abhängigkeit gesucht. Sind LNG-Importe und Fracking mögliche Alternativen für Putins Gas und wie sieht es mit den Kosten, der Sicherheit und der Umweltverträglichkeit aus? Seeliger beantwortet diese und andere Fragen in seinem gut einstündigen Vortrag.

Über den Referenten

Prof. Dr. Andreas Seeliger ist Professor für Energiewirtschaft an der Hochschule Niederrhein in Krefeld. Als freiberuflicher Consultant beschäftigt er sich mit energiewirtschaftlichen und -politischen Themen. Der Vortrag mit anschließender Diskussionsrunde findet am Dienstag, 25. April um 17:30 Uhr im Audimax der DHBW Mosbach im Lohrtalweg statt.

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit unter:

www.mosbach.dhbw.de/events

Eckdaten zur Veranstaltung

Datum: Dienstag, den 25. April 2023

Uhrzeit: 17:30 Uhr

Ort: DHBW Mosbach, Lohrtalweg 10, Mosbach, Audimax Gebäude E