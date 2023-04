Mannheim – Aktion Stadtradeln geht in die sechste Runde

Mannheim steigt wieder aufs Fahrrad – Aktion Stadtradeln geht in die sechste Runde

Die rekordverdächtigen Zahlen aus dem vergangenen Jahr klingen noch nach: 223 Teams mit insgesamt 3.623 Radelnden legten eine Strecke von 764.025 Kilometern zurück und fuhren damit quasi 19 Mal um den Äquator. Insgesamt sparten sie so 108 Tonnen CO₂ ein, denn so hoch wäre der Kohlenstoffdioxid-Ausstoß gewesen, wäre diese Strecke mit dem Auto und nicht mit dem Rad zurückgelegt worden. Geht da noch mehr? Die sechste Runde STADTRADELN, die internationale Kampagne des Klima-Bündnis, bei der sich die Stadt Mannheim seit 2018 beteiligt, wird vom 7. bis zum 27. Mai eingeläutet. In diesen drei Wochen sind wieder alle aufgerufen, für den Klimaschutz in die Pedale zu treten und ihren Alltag möglichst CO₂-neutral zu bestreiten.

Auch in diesem Jahr wird Verkehrsbürgermeister Ralf Eisenhauer die Rolle des STADTRADELN-Star übernehmen. Als Alltagsradler ohne Auto wird er seine Erfahrungen im STADTRADELN-Blog und auf seinen Social-Media-Kanälen dokumentieren. „Man kommt im Stadtgebiet mit dem Fahrrad oft deutlich schneller voran als mit dem Auto. Auch auf weiteren Strecken hat sich die Fahrt mit der S-Bahn inklusive Fahrradmitnahme bewährt. Daher ist es auch dieses Mal keine besondere Herausforderung, drei Wochen ohne Auto mobil zu sein. Wir bauen die Radinfrastruktur immer weiter aus – und freuen uns, wenn wir so in diesem Jahr noch mehr Menschen durch STADTRADELN dazu animieren können, aufs Rad umzusteigen“, sagt Eisenhauer.

STADTRADELN ist zwar ein Wettbewerb, doch die Freude am Radfahren, die Gemeinschaft mit anderen Gleichgesinnten und der Wunsch, einen eigenen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten, stehen im Vordergrund. Im Aktionszeitraum ist ein buntes Rahmenprogramm vorgesehen, wie zum Beispiel die beliebten RadCHECKS oder FreeBikeTouren.

Eine Anmeldung ist ab sofort möglich unter www.stadtradeln.de/mannheim. Berechtigt sind alle Personen, die in Mannheim wohnen oder arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen, also Unternehmen, Vereine, Schulklassen, Familien sowie Freundeskreise. Sie können Teams bilden oder einzeln mitmachen. Einzelpersonen haben die Möglichkeit, sich dem „Offenen Team – Mannheim“ anzuschließen. Die geradelten Kilometer können dann auf der genannten Homepage erfasst oder über die STADTRADELN-App hochgeladen werden. Auch mehrere Dienststellen der Stadtverwaltung Mannheim werden sich an der Aktion beteiligen.

STADTRADELN wird von der Initiative RadKULTUR des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg gefördert und von vielen lokalen Partnern – wie vom ADFC Mannheim, Free Walking Tour Mannheim, den Reiss-Engelhorn-Musseen, Basement Bikes, dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar, der Kreativwerkstatt Kronmüller sowie von Radsport Altig – unterstützt.

Quelle Stadt Mannheim / Tröster