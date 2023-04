Ludwigshafen – Prot. Kirchengemeinde Oggersheim gründet neuen Gospel Chor in der Jakobuskirche-Melm

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die prot. Kirchengemeinde Oggersheim freut sich bekannt zu geben, dass ein neuer Gospel Chor gegründet werden soll. Unter der Leitung von Felicity Hotasina sind alle Interessierten herzlich eingeladen, sich dem Chor anzuschließen und gemeinsam musikalische Erfahrungen zu sammeln. Der Chor probt jeden Dienstag von 20:00 Uhr bis 21:30 Uhr in der Jakobuskirche in der Karl-Kreuter-Straße 7 in 67071 Ludwigshafen. Chorleiterin Felicity Hotasina freut sich bereits auf die Zusammenarbeit mit den Chormitgliedern. Interessierte können sich gerne bei Chorleiterin Felicity Hotasina unter der Telefonnummer 0 1521 8717363 melden, um weitere Informationen über den Chor zu erhalten oder um sich direkt anzumelden. Die prot. Kirchengemeinde Oggersheim besteht aus mehreren Gemeinden und ist ein Teil der Evangelischen Kirche in der Pfalz. Die Gemeinde ist offen für alle Interessierten und bietet ein umfangreiches Angebot an Gottesdiensten und Aktivitäten. Die Jakobuskirche-Melm zählt zu den Kirchen in Ludwigshafen und ist ein Ort der Begegnung und des Austauschs.

