Ludwigshafen – Gastspiel des Stuttgarter Balletts mit Onegin am 29. und 30.4. im Theater im Pfalzbau

John Crankos Onegin

Mit der berühmten Choreographie Onegin des legendären Choreographen John Cranko nach dem Versroman von Alexander Puschkin gastiert das Stuttgarter Ballett am Samstag, 29.4. um 19.30 Uhr und am Sonntag, 30.4.2023 um 18.00 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen.

Das Ballett verbindet alle Merkmale, die Crankos Stücke auszeichnen: dramaturgische Klar­heit, emotionale Tiefe und expressive Bewegungen. Onegin bricht Herzen: Zunächst das der jungen Tatjana und letztlich auch sein eigenes. Er spaziert als arroganter Schnösel durchs Le­ben und erkennt nicht, was für eine begehrenswerte Frau hinter dem hässlichen Entlein steckt. Jahre später will er den schönen Schwan erobern und muss bitter erfahren, dass er seine Chan­ce verpasst hat. Während er sein Leben vergeudet hat, ist Tatjana ihren Weg gegangen. Auch wenn sie heimlich noch Gefühle für ihn hegt, be­wahrt sie ihre Ehre und bleibt trotz seiner Lie­besbezeugungen standhaft. Nun muss Onegin spüren, wie es sich anfühlt, einen Korb zu be­kommen.

Bühnenbild und Kostüme schuf Jürgen Rose voller Ideen für Details und Gefühl für Stim­mungen. Naturidylle und Landfest bringt er genauso präzise, farbenfroh und aufwändig auf die Bühne wie den aristokratischen Ball. Während der Corona-Zwangspause wurden Bühnen­bild, Kostüme und Beleuchtung des Ballettklassikers überarbeitet, auf den neuesten Stand der Technik gebracht und an moderne Sehgewohnheiten angepasst. So erstrahlt das berühmte Werk nun in neuem Glanze. Ebenso abgestimmt auf die Handlung führt Peter Tschaikowskys eingängige Musik durch das Geschehen. Eigens für John Cranko hatte Kurt-Heinz Stolze verschiedene Stücke des Komponisten arrangiert, sodass sich Musik und Schritte gleicher­maßen in Dramatik steigern. Die musikalische Leitung der Aufführungen haben Mikhail Agrest und Wolfgang Heinz, es musiziert die Württembergische Philharmonie Reutlingen.

Preise 64 € / 55 € / 46 € / 37 €, Kartentelefon 0621/504 2558

