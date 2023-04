Ludwigshafen – Fahrzeuge kontrolliert – 6 Verstöße festgestellt

Limburgerhof Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, 22. April ( von 10 bis 14 Uhr ), bietet der Tennisclub Limburgerhof auf seiner Anlage in der Schlesier Straße 1 in 67117 Limburgerhof kostenloses „Schnuppertennis“ im Rahmen der Aktion „Deutschland spielt Tennis“ an. Bei diesem Event können Kinder/Jugendliche/Erwachsene unter der Anleitung von Cheftrainer Mario Kusic ( 0171–2437949 ) und ... Mehr lesen »