Ludwigshafen – 27-Jährige von falschem Polizeibeamten kontaktiert

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine 27-Jährige wurde am Mittwochvormittag (19.04.2023) von einem Unbekannten Mann angerufen, der sich als Kriminalbeamter ausgab. Er erkundigte sich bei ihr, ob sie in letzter Zeit in einem Verkehrsunfall verwickelt gewesen wäre. Die 27-Jährige erkannte sofort, dass es sich um einen Betrugsversuch handelte. Zu einem Schaden kam es nicht.

Die Polizei rät:

– Seien Sie misstrauisch, wenn ein unbekannter Anrufer Sie mit einem beunruhigenden Sachverhalt konfrontiert und Geld von Ihnen fordert.

– Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

– Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

– Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Erika Mustermann wird beispielsweise E. Mustermann). So können die Täter Sie gar nicht erst ausfindig machen.

– Sind Sie bereits Opfer geworden, hilft Ihnen gerne die Opferschutzbeauftragte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Tel. 0621 963-1154.