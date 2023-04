Germersheim – Engagierte Helferinnen und Helfer im Kreisgebiet unterwegs – Umweltsammlung fördert zahlreiche illegale Ablagerungen zutage

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei der diesjährigen Aktion „Saubere Landschaft“ am 25. März haben sich wieder viele Engagierte im Landkreis Germersheim auf den Weg gemacht, um den illegal entsorgten Müll aus der Natur zu entfernen. Die Menge der im Landkreis zusammengetragenen illegalen Abfälle war beträchtlich. Es kamen mehr als 14 Tonnen zusammen. Dabei sind die gesammelten Mengen noch nicht erfasst, die von manchen Gemeinden direkt bei den Wertstoffhöfen abgeliefert wurden. Auch Müll aus der Stadt Germersheim ist nicht dabei, denn dort findet die Umweltsammlung im September im Rahmen des „Rhine Cleanup Days“ statt. Außerdem wurden 44 Reifen teilweise mit, teilweise ohne Felgen, vier Metallstühle, drei Fahrräder, zwei Autobatterien, ein Bildschirm, eine Schreibmaschine, ein Kotflügel, Eimer mit Dispersionsfarbe und etliche Klein- und Großelektrogeräte zusammengetragen.



„Es ist unglaublich, was alles illegal abgelagert wird und welche Mengen an Müll die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer zusammengetragen haben“, so Landrat Dr. Fritz Brechtel mit Kopfschütteln: „Dabei können viele der gesammelten Gegenstände, wie zum Beispiel Altelektrogeräte, völlig kostenlos bei den Wertstoffhöfen abgegeben werden.“ Bei der Kreisverwaltung Germersheim liefen wieder die Fäden dieser Umweltaktion zusammen. Die Kosten der Entsorgung der gesammelten Abfälle werden vom Landkreis getragen, der zudem die Gemeinden und Städte bei der Verpflegung der Helfenden durch einen finanziellen Zuschuss unterstützt. „Ein Dankeschön des Landkreises geht auch an unsere Entsorgerfirma PreZero Service Süd GmbH in Rülzheim, die die zusammengetragenen Abfälle an den zahlreichen Sammelstellen im Landkreis abgeholt hat“, so Landrat Brechtel. „Bürgersinn wird im Landkreis Germersheim ganz groß geschrieben“, so Landrat Dr. Fritz Brechtel und der für Natur und Umwelt zuständige Kreisbeigeordnete Michael Braun, die beide in Rülzheim vor Ort waren. Brechtel und Braun ist es ein großes Bedürfnis, sich bei allen Freiwilligen zu bedanken: „Es ist toll, wie viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Landkreis Germersheim unsere Landschaft von Abfällen gesäubert haben. Vielen Dank an alle!“

