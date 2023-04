Germersheim – Die Südpfalz präsentiert Spaß, Natur und Genuss auf dem Mannheimer Maimarkt

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Südpfalz-Tourismus Landkreis Germersheim e.V. präsentiert sich am 01.05.2023 erneut gemeinsam mit dem Arbeitskreis Festungen auf dem Mannheimer Maimarkt. Am „Stand der Region“ in Halle 35 (Halle der Metropolregion) erhalten die Besucherinnen und Besucher vielfältige Informationen zu Rad- und Wanderwegen sowie Freizeit- und Einkehrmöglichkeiten. Kostenlos erhältlich sind z.B. die Radkarte Südpfalz, der Veranstaltungskalender Südpfalz 2023, der Erlebnisführer Südpfalz „Entdecken, Erleben, Genießen“ mit interessanten Tourentipps sowie der neue Genussflyer „Pfälzer Spargelgenuss“ mit Informationen, wo in der Pfalz das edle Gemüse direkt beim Erzeuger eingekauft werden kann. Der Mannheimer Maimarkt dauert vom 29. April bis 09. Mai 2023 und ist täglich geöffnet von 9 bis 18 Uhr.

Weitere Infos unter www.suedpfalz-tourismus.de oder www.maimarkt.de.