Frankenthal – Konzert in der Städtischen Musikschule – Soloabend der Cellistin Nathalie Tschöp

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, 27. April um 18.30 Uhr gibt die junge Cellistin Nathalie Tschöp aus der Cello-klasse Jawor Domischljarski ihren zweiten Soloabend im Konzertsaal der Städtischen Musik-schule. Auf dem Programm stehen Werke aus dem Barock und der Romantik. Es werden einige Sätze aus der 1. Suite für Violoncello solo von Johann Sebastian Bach zu hören sein, sowie eine Sonate von B. Marcello und das Concertino in C-Dur von Julius Klengel. Am Flü-gel begleitet Olga Tkachenko-Orkin. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

Mehr zur Künstlerin

Nachdem sich die erst 2011 geborene Nathalie Tschöp mit ihrer Schwester Juliane (Violine) im Januar beim Regionalwettbewerb „Jugend Musiziert“ in der Kategorie „Streicherensemble“ mit dem ersten Preis eine Weiterleitung erspielt hatte, erzielte das Duo am Samstag, 26. März beim Landeswettbewerb in Mainz mit 19 Punkten einen guten dritten Platz. Zudem ist Tschöp Teilnehmerin des Netzwerks Amadé, das Kinder und Jugendliche mit be-sonderer musikalischer Begabung fördert. Gegründet wurde das Netzwerk im Jahr 2004 durch die Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim und acht Mu-sikschulen der Metropolregion Rhein-Neckar (Frankenthal, Leimen, Ludwigshafen, Mann-heim, Rhein-Pfalz-Kreis, Schriesheim, Sinsheim und Worms). Die Zahl der beteiligten Musik-schulen ist mittlerweile fast 40 angewachsen. Auch der Kinderchor des Nationaltheaters Mannheim ist Teil der Kooperation.



Das Netzwerk möchte eine Verbesserung des Unterrichtsangebots erreichen, ohne die Schü-ler aus der vertrauten Umgebung zu reißen. Die Teilnehmer bleiben also in der Regel Schüler ihrer jeweiligen Musikschule und erhalten besondere zusätzliche Förderung, beispielsweise spezielle Unterrichtseinheiten und Auftrittsmöglichkeiten, und nehmen regelmäßig an Amadé-Projekten teil. Das nächste Amadé-Konzert findet am Mittwoch, 15. Mai im Rittersaal des Mannheimer Schlosses statt.