Frankenthal – Kinder- und Jugendbüro Hiphop-Konzert in der Zuckerfabrik

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, 21. April, findet das nächste Konzert in der Zuckerfabrik statt. Auf der Bühne ste-hen „Hinterhof Trap Session“ – sechs junge Hiphop-Künstler, die mit einer Mischung aus Old-school und New Wave Tracks verschiedene Richtungen des Rap-Genres miteinander verei-nen. Die Gruppe ist ein Netzwerk verschiedener Künstler, die sowohl individuell als auch kol-lektiv Songs produzieren und performen. Der Eintritt für das Konzert kostet drei Euro an der Abendkasse. Einlass ist um 20 Uhr, Beginn um 20.15 Uhr.

Das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Frankenthal fördert Nachwuchsbands und veranstaltet Livekonzerte. Diese finden im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende April in der Zuckerfab-rik statt. Bands können ihre Bewerbungen an Karsten Ferchow (kars-ten.ferchow@frankenthal.de) richten. Mehr Informationen unter www.frankenthal.de/kijub.