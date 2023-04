Bauarbeiten an der Montpellierbrücke Heidelberg: Rad- und Gehwege sind abgetragen – Zustand der Brücke im Fahrbahn- und Gleisbereich wird derzeit im Detail untersucht

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Seit Januar 2023 laufen die Bauarbeiten an der Montpellierbrücke. Das knapp 50 Jahre alte Bauwerk wird derzeit aufgrund zahlreicher Mängel und Schäden modernisiert. Bereits beim Start der Arbeiten waren über 100 Mängel bekannt. Derzeit wird die Brücke so instandgesetzt, dass sie für weitere 25 Jahre genutzt werden kann. Insgesamt geht es um die Sanierung von rund 22.000 Quadratmeter großen Betonelementen – eine Fläche etwa doppelt so groß wie der Bismarckplatz. Dazu gehören alle von außen sichtbaren Oberflächen sowie die Bereiche im Inneren der Brückenkonstruktion.

Rad- und Gehwege werden erneut

Im ersten Schritt werden die Rad- und Gehwege auf der Fahrbahnseite in Richtung Innenstadt erneuert, ebenso die Abfahrt von der Brücke nach rechts in die Lessingstraße. Die früheren Wege sind mittlerweile vollständig abgerissen, der Asphalt ist entfernt. Derzeit werden in diesem Bereich noch die Reste der Abdichtung abgefräst. Auch die Brückenseite ist geöffnet, sodass der Blick auf die verschiedenen Beläge offen ist. Für eine ausreichende Sicherheit auf und unter der Brücke wurde das Bauwerk eingerüstet. Damit die Sanierung der Brücke auch zum Gleisbereich der Deutschen Bahn hin umgesetzt werden kann, waren Sperrpausen des Zugbetriebs notwendig. So mussten beispielweise die Oberleitungen angepasst und Gerüste aufgestellt werden. Diese Sperrpausen muss die Stadt stundengenau drei Jahre im Vorfeld bei der Deutschen Bahn beantragen.

Daten für weitere Planung werden ausgewertet

Parallel zu den Bauarbeiten läuft die technische Planung für die weiteren Sanierungsarbeiten. Während der aktuellen Sperrung wird das Tragwerk der Brücke im Fahrbahn- und Gleisbereich geöffnet und untersucht. Aus diesem Grund kann die Straßenbahn voraussichtlich bis 11. Mai 2023 nicht über die Montpellierbrücke fahren. Der Zustand freigelegter Bauteile kann mit den nun erfolgten Öffnungen auf der Brückenoberfläche genau untersucht und bewertet werden, zuvor waren nur Annahmen möglich. Nach dem Abriss der Gehwege wurden diese Bauteile außerdem im Detail vermessen. Die Auswertung der erhobenen Daten läuft derzeit. Erst mit diesen können die weiteren Bauarbeiten und deren Ablauf weiter konkretisiert werden.

Hintergrund: große Schäden an Montpellierbrücke

Die in den Jahren 1974 bis 1976 von der Stadt Heidelberg erbaute Montpellierbrücke ist knapp 50 Jahre alt. In den Jahren 2006 bis 2010 wurde die Brücke bereits für die Nutzung von Straßenbahnen angepasst und teilweise saniert. Die Schädigung der Bausubstanz war in den vergangenen Jahren immer schneller vorangeschritten. Das Bauwerk erhält derzeit die Note 3,5 („ungenügender Zustand“) auf einer Skala von 1 bis 4. Daher muss die Modernisierung jetzt erfolgen, da die Standsicherheit mit fortschreitenden Schäden beeinträchtigt wird und die Verkehrssicherheit nicht mehr gewährleistet werden kann.

Die Kosten für Instandsetzung und Verstärkung der Montpellierbrücke betragen 22,5 Millionen Euro. Für die Sanierung wurden Landesfördermittel beantragt. Die höchstmögliche Fördersumme, die vom Land Baden-Württemberg übernommen werden könnte, liegt bei rund 9,6 Millionen Euro. Der Förderbescheid steht noch aus.

Zur Information: Längen, Flächen, Material

• Hauptbrücke: 230 Meter

• rund 22.000 Quadratmeter Brückenfläche werden bearbeitet

• 1.000 Tonnen Asphalterneuerung

• 120 Tonnen Betonstahl werden eingebaut

• 1.200 Meter Geländer werden erneuert