Viernheim – Teilbereich der L3111 am 20.04.2023 voll gesperrt

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamt:

Teilbereich der L3111 am 20. April voll gesperrt

Um die Gemeinschaftsunterkunft in der Lilienthalstraße mit ausreichend Strom zu versorgen, wird am kommenden Donnerstag (20. April) auf der Landesstraße 3111 in Höhe Levi-Strauss-Allee/Lilienthalstraße eine Traverse errichtet. Daher wird der Teilbereich der L3111 zwischen dem Kreisel Friedrich-Ebert-Straße und dem Kreisel Wiesenweg in der Zeit von 9 bis voraussichtlich 15 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt vom südlichen Kreisel über die Friedrich-Ebert-Straße in die Wiesenstraße zum nördlichen Kreisel auf die Robert-Bosch-Straße. Eine entsprechende Umleitungsführung ist ausgewiesen.

Quelle Viernheim