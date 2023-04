Speyer – Dieses Jahr kein Uhu-Nachwuchs am Dom

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.

Begehung der potenziellen Nistplätze bleibt ergebnislos

Für Mitte April hatte der ehrenamtliche Vogelsachverständige des Doms, Sven Ofer, eine Begehung der möglichen Nistplätze des ortsansässigen Uhupaares angekündigt. Diese wurde nun durchgeführt und brachte die traurige Gewissheit, dass es dieses Jahr keinen Uhu-Nachwuchs am Dom geben wird. Warum nicht, das kann sich auch der Fachmann nicht erklären. „Wir haben das Paar zu Beginn des Jahres regelmäßig am Dom rufen hören und waren sehr zuversichtlich, dass sie hier auch brüten“, sagt Ofer. Allerdings waren die aufgestellten Brutkästen leer und auch an anderen möglichen Nistplätzen in den Türmen oder auf der Zwerggalerie waren keine Spuren eines Geleges zu finden. Warum bleibt rätselhaft. Bauarbeiten, welche das Paar hätten verscheuchen können, gab es dieses Jahr keine. Und ob wiederholte Drohenflüge, die Fotografen immer wieder unerlaubterweise am Dom durchführen Schuld waren, bleibt reine Mutmaßung.



Ein alternatives Brutquartier hatte das Uhupaar in der Kirche St. Joseph gefunden. In deren Turm hatte Ofer vor wenigen Tagen ein verlassenes Gelege entdeckt. Jedoch wird es auch dort keinen Uhu-Nachwuchs geben. Die drei Eier, die der Sachverständige vorgefunden hatte, waren bereits kalt. Trotzdem hatte er Hoffnung auf ein weiteres Gelege am Dom und sogar die Ringe für die Kennzeichnung des Nachwuchses waren bei der Begehung mit im Gepäck. Entsprechend groß war die Enttäuschung, dass es in diesem Jahr nicht geklappt hat.

In den vergangenen Jahren hatte es durchgehend Brutversuche am Dom gegeben, die mehrfach von Erfolg gekrönt waren. Zuletzt hatten 2022 drei Uhukinder die Speyerer in Verzücken versetzt. Immer wieder hatten Flugversuche die Junguhus auf den in den Domgarten, den Domplatz und die weitere Umgebung des Doms geführt und konnten dort von Besuchern und Bürgern beobachtet werden.

Bildnachweis: Uhujunge am Dom 2020 © Domkapitel Speyer, Foto: Klaus Landry / Bistum Speyer