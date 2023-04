Mannheim – Unbekannte brechen in Wohnung ein und flüchten mit Diebesgut- Zeugenaufruf!

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Am Dienstag zwischen 06:50 Uhr und 17:45 Uhr brach eine bisher unbekannte Täterschaft in eine Wohnung in der Straße “Im Hummelhorst” ein. Mit einem Hebelwerkzeug öffneten die Täter gewaltsam die Tür und verschafften sich somit Zutritt in das Anwesen. Nachdem die Täterschaft mehrere Wertgegenstände an sich nahm, flüchteten diese in unbekannte Richtung. Der Diebstahlschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Spezialisten und Spezialistinnen für Eigentumsdelikte sowie der zentralen Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermitteln nun wegen Einbruchsdiebstahl. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können bzw. verdächtige Personen in Tatortnähe wahrgenommen haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 0621 / 83397 – 0 zu melden.