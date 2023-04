Mannheim – Entdecker aufgepasst! Die Agenda Aktion startet wieder

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Von Mitte April bis Ende November können Mannheimer Kinder und Jugendliche wieder mit den Angeboten des Nachhaltigkeitsprogramms Agenda Aktion entdecken, experimentieren und verzwickte Rätsel lösen. Das neue Programmheft, das die Jugendförderung im Fachbereich Jugendamt und Gesundheitsamt zusammengestellt hat, steht in Form eines barrierefreien Online-Kalenders bereit unter: https://kinderundjugendbildung.majo.de/agenda-aktion. Außerdem liegt das gedruckte Heft ab sofort unter anderem in den Bibliotheken der Stadt Mannheim aus. Das Heft und die Angebote stehen den Kindern kostenfrei zur Verfügung.

Viele Akteur*innen aus Mannheim bieten auch in diesem Jahr spannende und abwechslungsreiche Veranstaltungen an. Los geht es schon mit dem Start der BUGA 2023 mit den Dauerangeboten des Spielmobils der Jugendförderung auf dem BUGA-Gelände im Spinelli-Park. Die erste anmeldepflichtige Aktion des Programms findet im Jugendtreff Schwetzingerstadt am Freitag, 21. April, statt: Dort können Kinder und Jugendliche von 11 bis 16 Jahren selbst Samenkugeln herstellen.

In den folgenden Monaten gibt es dann noch weit mehr zu entdecken: Rätselhaftes aus unsichtbaren Welten kann im Foyer des Museums Weltkulturen (rem) ans Licht gebracht werden, es werden Blumensträuße aus Filzblumen gebastelt und die Mannheimer Lebensräume von Eidechsen, Bibern und Hamstern erkundet oder die Wunderwelt Fluss bestaunt.

Kinder und Jugendliche können bei den über 80 Aktionen verschiedener Kooperationspartner an rund 200 Terminen der Agenda Aktion die Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren in Mannheim erleben oder bei einem Planspiel als Gemeinderat entscheiden, in den Stadtteilversammlungen mitreden, was sie sich für ihren Stadtteil wünschen, oder an einem Spielefest teilnehmen. Viele weitere spannende und erlebnisreiche Abenteuer warten im Programmheft auf neugierige Entdecker*innen. Zahlreiche Angebote sind für Kinder mit Einschränkungen geeignet, dies ist jeweils im Programmheft ausgewiesen. Auch Schul- oder Hortgruppen können verschiedene Angebote buchen.

Stempel sammeln und Urkunde erhalten – so geht‘s

Wer mindestens vier Aktionen des Nachhaltigkeitsprogramms besucht und dort Teilnahmestempel sammelt, bekommt eine Agenda-Urkunde der Stadt.

Jugendbürgermeister Dirk Grunert hofft, im Herbst möglichst viele Urkunden für die fleißigen Teilnehmenden an der Agenda Aktion unterzeichnen zu können. „Denn je mehr Kinder und Jugendliche sich damit beschäftigen, wie sie ihr Umfeld gestalten und die Natur erhalten können, desto besser für unsere Stadt“, sagt er. „Ein herzliches Dankeschön sage ich allen Kooperationspartner*innen, die uns teilweise seit mehreren Jahren mit ihren Beiträgen dabei unterstützen, den Mannheimer Kindern und Jugendlichen eine verantwortliche und bewusste Lebensweise näherzubringen“.

Die Agenda Aktion wird vom Sachgebiet Kinder- und Jugendbildung der Jugendförderung des Fachbereichs Jugendamt und Gesundheitsamt koordiniert, veröffentlicht und begleitet. Mithilfe zahlreicher Kooperationspartner*innen können jedes Jahr spannende, vielfältige Aktionen angeboten werden, sodass Kinder auch bei mehrmaliger Teilnahme Neues erleben.

Die Stadt Mannheim trägt seit dem Januar 2023 das Siegel „Kinderfreundliche Kommune“. Damit würdigt der Verein Kinderfreundliche Kommunen e.V. die Verabschiedung eines Aktionsplans, der die kommunale Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention zum Ziel hat. Mannheim bekennt sich dazu, die Rechte von Kindern und Jugendlichen zu stärken. Auch die Agenda Aktion ist ein Beitrag zur „Kinderfreundlichen Kommune“.

Quelle Stadt Mannheim