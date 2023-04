Mannheim – Brand eines Rucksacks

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Am Dienstagmittag, gegen 13 Uhr, kam es in den N-Quadraten, in Höhe N 6 / N 7 zum Brand eines Rucksacks. Dieser geriet aus bislang unbekannter Ursache vor einer Trafostation in Brand. Durch Angestellte eines nahegelegenen Hotels konnte der Brand größtenteils gelöscht werden. Die Feuerwehr Mannheim nahm die Nachlöscharbeiten vor. Die Tür der Trafostation wurde durch die Flammen angesengt. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Mannheim Innenstadt ist auf der Suche nach Zeugen, welche Angaben zu dem brennenden Rucksack machen können, unter Tel.: 0621 1258-0