Junge Ideen für die Partnerschaft mit Montpellier: Deutsch-Französisches Jugendforum Heidelberg am 29. April – 16- bis 26-Jährige können Anregungen einbringen – Anmeldung bis 27. April – Konzert am Abend

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wie könnte die Städtepartnerschaft zwischen Heidelberg und dem französischen Montpellier zukünftig aussehen? Wie kann die Partnerschaft noch bekannter gemacht werden? Und welche Formate und Themen interessieren gerade junge Menschen? Darüber sprechen anlässlich des diesjährigen Welttags der Partnerstädte 16- bis 26-Jährige aus Heidelberg mit Gleichaltrigen aus Montpellier beim #Jumelage 2023 – Deutsch-Französisches Jugendforum am Samstag, 29. April 2023, von 11 bis 16 Uhr. Das Jugendforum findet beim Stadtjugendring Heidelberg im Haus am Harbigweg, Harbigweg 5, 69124 Heidelberg-Kirchheim, statt. Organisiert wird die Veranstaltung von der Stadt Heidelberg und der Stadt Montpellier.

Interessierte Jugendliche und junge Erwachsene aus Heidelberg sind herzlich eingeladen, ihre Ideen einzubringen, sich mit den jungen Gästen aus Südfrankreich auszutauschen und ihre Vorschläge und Ergebnisse anschließend Vertreterinnen und Vertretern der beiden Städte zu präsentieren. Die Teilnahme ist kostenlos. Vorkenntnisse über die Städtepartnerschaft und in der französischen Sprache sind nicht erforderlich, es erfolgt eine Simultandolmetschung. Heidelbergerinnen und Heidelberger zwischen 16 und 26 Jahren melden sich per E-Mail unter internationales@heidelberg.de an. Die Anmeldung ist noch möglich bis Donnerstag, 27. April.

Erst diskutieren, dann tanzen: Livemusik im Anschluss im Haus am Harbigweg

Auf die Teilnehmenden des deutsch-französischen Jugendforums und alle weiteren Interessierten wartet im Anschluss an das Jugendforum jede Menge Livemusik mit der Band Ultrakustik: Denn der Stadtjugendring und das Maison de Heidelberg feiern am Samstag, 29. April 2023, ab 17 Uhr im Haus am Harbigweg die deutsch-französische Freundschaft. Die musikalische Vielfalt reicht von Soul über groovigen Pop bis hin zu Funk-Rock. Der Eintritt ist kostenfrei. Der Stadtjugendring gehört zu den Organisationen, die sich seit über 40 Jahren dafür engagieren, die französische Sprache und Kultur zu vermitteln und Austauschprojekte zu organisieren. Gefördert wird die Aktion vom Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Mehr Infos folgen online unter www.sjr-heidelberg.de.

Der Welttag der Partnerstädte findet jedes Jahr am letzten April-Sonntag statt. Der Welttag wurde 1963 vom Weltbund der Partnerstädte ins Leben gerufen. Als internationale Stadt mit rund 11,9 Millionen Gästen im Jahr und etwa 47.000 Bürgerinnen und Bürgern mit Zuwanderungsgeschichte hat Heidelberg acht Städtepartnerschaften. Die gelebte Völkerverständigung reicht von offiziellen Delegationsbesuchen über Erfahrungsaustausche auf politischer und Verwaltungsebene bis hin zu Jugendbegegnungen und Bürgeraktivitäten.