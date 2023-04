Böbingen / Edenkoben / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Auf Grund mehrerer “rasanter Fahrmanöver” in der Vergangenheit wurde am Dienstag (18.04.23), im Zeitraum von 07:40 Uhr bis 08:00 Uhr, eine Schulwegkontrolle an der Gäuschule in Böbingen durchgeführt. Hierbei konnten durch Beamte der Polizei Edenkoben keine “Raser” oder sonstiges verkehrsgefährdendes Verhalten festgestellt werden. Mit weiteren Kontrollen ist zu rechnen.