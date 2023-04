Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.

Speyer liegt uns am Herzen: Neues Design für Verwaltung, Bürgerschaft und Gäste

Die Stadtverwaltung Speyer darf sich über ein neues Corporate Design freuen! Künftig wird mit einem einheitlichen, zeitgemäßen Erscheinungsbild kommuniziert, das die Stadt sowie ihre Bürgerschaft widerspiegelt und für Gäste einen hohen Wiedererkennungswert stiftet.

Ein Corporate Design fungiert als Visitenkarte eines Unternehmens beziehungsweise einer Behörde für die Kommunikation von innen nach außen. Die bisherigen Gestaltungsgrundlagen der Kommunikationsmittel der Stadtverwaltung Speyer stammen aus den 1990er Jahren und entsprechen aufgrund der rasanten Entwicklung neuer Medienformate nicht mehr den heutigen Anforderungen.

Dieses wurde gemeinsam mit der renommierten Trierer Agentur markenmut. AG entwickelt, welche sich bei einem im Jahr 2022 gestarteten Ausschreibungsprozess gegen 17 Agenturen aus der ganzen Bundesrepublik durchsetzen konnte und die besten Entwürfe ausgearbeitet hatte.

Ab sofort sind bei Neuauflagen Flyer, Broschüren, Plakate sowie Briefe und Bescheide, kurz: sämtliche Kommunikationsmittel aus den verschiedenen Fachabteilungen der Verwaltung in sich geschlossen, sodass auf einen Blick erkennbar ist: Hier spricht die Stadtverwaltung Speyer.

Die Formensprache der nachhaltig produzierten Kommunikationsmittel ist dabei in ihren geometrischen Grundelementen an die Komponenten des vielfältigen und zugleich einzigartigen Stadtlebens mit zwei Weltkulturerbestätten angelehnt. So findet sich neben Elementen aus der Architektur des Speyerer Domes, dem Wahrzeichen unserer Stadt, ebenso die Menora, als Sinnbild für das bedeutende jüdische Erbe. Darüber hinaus darf das Speyerer Lieblingsgebäck, die Brezel, selbstverständlich nicht fehlen.

Optimierung des bestehenden Stadt-Logos

Im Zuge der Design-Optimierung wurde als wesentliches Element einer Corporate Identity auch das Speyerer Stadt-Logo leicht angepasst, sodass dieses eine stimmige Komponente im Design darstellt, zugleich aber im Vergleich zu Logos anderer Verwaltungen an Prägnanz gewinnt. Ohne dass der Grundcharakter des bisherigen Stadt-Logos verändert wurde, führt das modernere und luftigere Erscheinungsbild des weiterentwickelten Logos dazu, dass es leichter als die filigrane Strichzeichnung aus den 1990er Jahren für alle Anwendungen der Print- und Digitalkommunikation einsetzbar ist und an Sichtbarkeit gewinnt. Dazu trägt auch eine reduzierte Farbigkeit bei, wobei das „Speyer Blau“ als Konstante zum bisher verwendeten Blauton bestehen bleibt und mit warmen Farben wie dem „Vita Rot“, bekannt aus dem Speyerer Stadtbild, sowie dem „Dom Gold“ kombiniert ist. Der eindrückliche Schriftzug harmoniert dabei mit der Bildmarke und setzt den Stadtnamen selbstbewusst in Szene.

Neuentwicklung eines Fan-Logos der Stadt Speyer

Für die Bürgerschaft, Vereine und Institutionen, die sich mit ihrer Stadt identifizieren und dies über das Tragen eines Speyerer Logos ausdrücken möchten, wurde eigens ein Fan-Logo entwickelt, welches das offizielle Stadt-Logo auch gestalterisch ergänzt. Dieses spricht die Menschen emotional an und stellt eine gelebte Verbindung zur Stadt Speyer her. Die Bildmarke – eine Herzbrezel – erhebt sich aus dem Schriftzug des Städtenamens, sodass hier das Gebäck der Speyerer Herzen spricht.

„Mit dem Fan-Logo kann jede und jeder zeigen, dass die Stadt ihr oder ihm am Herzen liegt. Dieses drückt wie das gesamte Design pure Lebensfreude aus und passt somit hervorragend zu unserer Stadt. In Verbindung mit dem Stadt-Logo der Verwaltung wird so das Wir-Gefühl hier in Speyer noch weiter gestärkt“, freut sich Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler.

Ab dem 30. Juni 2023 können Privatpersonen, Speyerer Vereine, Institutionen oder Unternehmen das Fan-Logo zu nicht-kommerziellen Zwecken auf der Speyerer Homepage unter www.speyer.de/fanlogo herunterladen und so ihre Verbundenheit zur Stadt zum Ausdruck bringen. Im Gegensatz zum Fan-Logo signalisiert das Stadt-Logo, welches nur von der Verwaltung genutzt werden darf, dass hier ein Amt der Stadt Speyer aktiv ist. Somit ist das Stadt-Logo zur Nutzung für andere Zwecke untersagt und einzig der Verwaltung vorbehalten.

Claim-Wettbewerb: Stadt sucht Spruch zum Fan-Logo und ruft zum Mitmachen auf

Das Fan-Logo lebt von der Begeisterung der Menschen, die es tragen. In einem Wettbewerb sucht die Stadt daher nach einem Spruch, der das Fan-Logo künftig ergänzen kann. Vorschläge aus der Bürgerschaft für einen Spruch zum neuen Fan-Logo können unter www.speyer.de/fanlogo eingereicht werden.

Im Rahmen der Bürgerbeteiligung zur Claim-Suche werden zudem Postkarten im Stadtgebiet verteilt, auf deren Rückseite Ideen für einen Logo-begleitenden Spruch eingetragen werden können.

Die Teilnahme online oder per Postkarte ist möglich bis zum 16. Mai 2023. Unter allen Einsendungen wählt eine Jury die drei besten Vorschläge aus. Aus diesen wiederum können alle Interessierten ab dem 30. Mai 2023 unter www.speyer.de/fanlogo ihren Favoriten wählen.

Der Siegerspruch wird am 30. Juni 2023 im Rahmen des Bürgerschaftsempfangs im Außenbereich der Stadthalle bekannt gegeben.

Zudem werden die drei besten Vorschläge mit einem Preis ausgezeichnet, die von der Stabstelle Wirtschaftsförderung / Messen & Märkte, den Stadtwerken Speyer sowie dem Café Schlosser zur Verfügung gestellt werden.

Weitere Informationen sind unter www.speyer.de/corporate-design abrufbar.

Foto © Stadt Speyer