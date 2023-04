Rhein-Pfalz-Kreis – Einbruch in Sportstätte in Dudenhofen

Dudenhofen / Metropolregion Rhein-Neckar(ots)

Im Zeitraum von Sonntag auf Montag zwischen 16:00 Uhr und 07:10 Uhr verschafften unbekannte Täter Zutritt zu einer Sportstätte am Gewerbering. Im Innern hebelten sie eine Bürotür auf und durchsuchten Schränke. Außerdem entwendeten sie einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag. Wer kann Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen, Personen machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Tel. 06232 / 137 – 0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden