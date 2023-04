Mannheim – Ergebnis des Gespräches zwischen dem AWO-Ballett und der BUGA 23 – Tanzgruppe darf auftreten mit Änderungen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Ergebnis des Gespräches zwischen dem AWO-Ballett und der BUGA 23

Ein gutes Gespräch, ein gutes Ergebnis, so lässt sich die Zusammenkunft zwischen Vertreter*innen des AWO-Balletts und Vertreter*innen der BUGA 23 zusammenfassen. In einem konstruktiven Austausch wurden Lösungsansätze diskutiert. Die AWO-Seniorinnen werden auf der BUGA 23 tanzen. An drei Kostümen werden Veränderungen vorgenommen, die dem kulturellen Anspruch des jeweiligen Landes entsprechen. Ziel war es die notwendige Sensibilität an den Tag zu legen, das durch viel ehrenamtliche Arbeit entstandene Bühnenprogramm weitgehend zu erhalten und zugleich kulturelle Merkmale ohne vermeintliche Stereotypen zu setzen. Zugleich wurde beschlossen, die Veranstaltung auf die Hauptbühne zu verlegen und die Auftritte im Nachgang mit Diskussionsveranstaltungen zum Thema zu begleiten.

Alexander Manz, geschäftsführender Vorstand des AWO-Kreisverbandes Mannheim: „Ich freue mich, dass wir ein konstruktives Gespräch mit der BUGA 23 führen konnten, dass zu einem Konsens geführt hat, der dem Einsatz der ehrenamtlich tätigen AWO-Damen gerecht wird und zugleich die Diskussion zum Spannungsfeld der Vielfalt in unserer Gesellschaft aufgreift.

Fabian Burstein, Leiter der Kulturveranstaltungen der BUGA 23: „Uns war wichtig etwas Konstruktives mitzunehmen und im Zuge der Auftritte, eine Diskussionsveranstaltung anzuschließen, die zeigt, wie wir mit solchen Auseinandersetzungen in Mannheim umgehen. Zugleich ist es großartig, dass wir durch die Verlegung auf die Hauptbühne den Konflikt im Herzen der BUGA 23-Fläche auflösen“

Quelle Buga 23

Foto AWO Ballett

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail