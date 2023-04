Germersheim – Erfolgreicher erster Schülerklimagipfel in Wörth

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Junge Menschen beschäftigen sich intensiv mit dem Klimawandel

Bunte Themenvielfalt beim ersten rheinland-pfälzischen Schülerklimagipfel

„Das war eine rundum gelungene Veranstaltung, die sicherlich dazu beigetragen hat, das Thema Klimawandel aktuell zu halten und junge Menschen noch mehr zu sensibilisieren und mitzunehmen, bei den anstehenden Herausforderungen und Veränderungen unserer Umwelt“, zeigt sich der Erste Kreisbeigeordnete, Christoph Buttweiler, zufrieden über die positiven Rückmeldungen des ersten rheinland-pfälzischen Schülerklimagipfels. Am heutigen Dienstagvormittag hatte die Kreisverwaltung Schülerinnen und Schüler der neunten und zehnten Klassen in die Wörther Festhalle geladen, um in einem umfangreichen Programm den Klimawandel aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Neben hochkarätigen Expertinnen und Experten, die vor Ort oder per Video über Ursachen, Auswirkungen und mögliche weltweite Veränderungen informierten und diskutierten, stießen insbesondere die Beiträge, die von Seiten der Schülerinnen und Schüler erstellt wurden bei den mehr als 700 Teilnehmenden auf positive Resonanz. Dies fanden auch Klimaschutzmanagerin Dr. Annika Weiss sowie die für Klimaschutz zuständige Beigeordnete Jutta Wegmann: „Die Jugendlichen haben mit ihren Beiträgen unmissverständlich klar gemacht, dass es so nicht weitergehen darf und wir inzwischen alle gefordert sind – Politik und Gesellschaft – unser Verhalten zu hinterfragen und manch Weiche neu zu stellen.“

Wer nicht in Wörth dabei sein konnte, hatte die Möglichkeit die Veranstaltung im Video-Stream zu verfolgen. Davon hatten etliche Schulen Gebrauch gemacht und ihren Unterricht entsprechend umgestaltet. Nach Auswertung der Veranstaltung soll nun geprüft werden, ob und in welchem Turnus diese Veranstaltung wiederholt werden kann. Unterstützt wurde die Veranstaltung von der Sparkasse Südpfalz, der Papierfabrik Palm, den Park- und Bellheimer Brauereien, der Nolte-Möbel GmbH & Co. KG, dem Zweckverband Wasserversorgung der Germersheimer Südgruppe aus Jockgrim, der VR-Bank Südpfalz, der Bäckerei Rembor, Edeka Fitterer und Edeka Johansen.



QUelle Kreisverwaltung Germersheim Fotos (Kreis Germersheim / AJ)