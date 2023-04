Edenkoben – Verbotenes Autorennen auf der A65

A65 / Edenkoben / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)

Vier Fahrzeuge lieferten sich am späten Montagabend (17.04.2023, 23 Uhr) auf der A65 zwischen Kandel und Ludwigshafen ein illegales Autorennen. Verkehrsteilnehmer teilten mit, dass sich vier Autofahrer neben mehrfachem Überholen auch ständig Lichtsignal gegeben hatten. Während drei der Raser die A65 bei der Anschlussstelle Landau-Zentrum verließen, konnte der Vierte an der Anschlussstelle bei Edenkoben einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 20 Jahre alte BMW-Fahrer aus Neustadt machte keinerlei Angaben zu dem Verkehrsereignis. Weil er eine Autofahrerin rechts überholt und dabei geschnitten hatte, muss er sich nun neben der Straftat des illegalen Kraftfahrzeugrennens auch wegen einer Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Nach den drei weiteren Rasern mit SÜW-, DÜW- und GER- Kennzeichen wird derzeit ermittelt. Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten der vier Autofahrer gefährdet wurden und weitere Angaben zu den Verkehrsrowdys geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 mit der Polizei Edenkoben in Verbindung zu setzen.