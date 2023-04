Ziegelhäuser Brücke Heidelberg: Wechselseitige Gehwegsperrungen vom 24. April bis 12. Mai

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Gehwege auf der Ziegelhäuser Brücke werden für Fußgängerinnen und Fußgänger von Montag, 24. April, bis einschließlich Freitag, 12. Mai 2023, gesperrt. Die Sperrung der Gehwege erfolgt wechselseitig in zwei Bauabschnitten:

• Der westliche Gehweg wird im ersten Bauabschnitt ab 24. April 2023 gesperrt.

• Die Sperrung der Ostseite erfolgt voraussichtlich ab Dienstag, 2. Mai 2023. Auf der nördlichen Brückenseite wird auch in kleines Baufeld auf der Fahrbahn eingerichtet.

Während der Arbeiten können Fußgängerinnen und Fußgänger die Brücke auf dem Gehweg der jeweils anderen Straßenseite passieren. Im zweiten Bauabschnitt wird die Verkehrsführung im Bereich des Baufeldes mit geringerer Einengung geregelt. Für Rad- und Autofahrende bestehen keine weiteren Einschränkungen.

Mit den Arbeiten werden Restleistungen der Sicherungsmaßnahme an dem Brückenbauwerk abgeschlossen. Es werden notwendige Instandsetzungsmaßnahmen zum Beispiel an den Pfostenfüßen am Geländer und einem Straßenablauf sowie an der Betonwendeltreppe durchgeführt.