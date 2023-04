Wiesloch – Zahlreiche Farbschmierereien in der Wieslocher Innenstadt

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Zeuge beobachtete am Samstag, kurz nach Mitternacht, wie fünf dunkel gekleidete und vermummte Jugendliche die Baiertaler Straße entlang zogen und Grafftis sprühten. An Fassaden und Verkehrszeichen sowie einem Mülleimer und einem Stromverteilerkasten, konnten Schmierereien in den Farben lila, schwarz, weiß und grün festgestellt werden. Die vom Zeugen alarmierte Polizei fahndete sofort nach den Tätern. Ein 17-jähriger Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen. Bei ihm fanden die Ermittlerinnen und Ermittler zahlreiche Graffiti-Utensilien. Anschließend informierten die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Wiesloch die Mutter, die ihren Sohn schließlich abholte.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 17-Jährigen und seinen bislang unbekannten Mittätern wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder Geschädigte der Farbschmierereien, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222/5709-0, zu melden.