Weinheim – Sonderlöschfahrzeug mit 25 Meter Löscharm präsentiert sich in Sulzbach

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am kommenden Sonntag lädt die Freiwilligen Feuerwehr Weinheim Abteilung Sulzbach zum Tag der offenen Tür ein. Die Brandschützer aus Weinheims nördlichsten Ortsteil freuen sich auf zahlreiche Besucher und haben wieder einiges zu bieten. Die Albert-Schweitzer Straße wird teilweise für die Sonder-Fahrzeugschau gesperrt. Sulzbach. Am Sonntag, dem 23. April 2023 ab 10 Uhr lädt die Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abteilung Sulzbach wieder zum Tag der offenen Tür ein. Die kleine Feuerwehrabteilung hat diesmal großes vor. Denn diesmal wird die Feuerwehr nicht nur das Gerätehaus und den Feuerwehrhof für den Tag der offenen Tür nutzen, auch die Albert-Schweitzer-Straße wird zwischen Nördlicher Bergstraße und Goethestraße gesperrt. Dort wird es in diesem Jahr nämlich Sonderfahrzeuge zu sehen geben. Die Abteilung Stadt wird dort die 30-Meter hohe Drehleiter mit Knick und Korb präsentieren, aber auch die Werkfeuerwehr Freudenberg ist mit einem Sonderlöschfahrzeug vor Ort, das mit einem 25 Meter Aluminium Löscharm mit Werfer ausgestattet ist. Das ist aber nicht das einzige besondere an dem Fahrzeug. Die Besucher haben bis 17 Uhr die Möglichkeit, neben dem Fuhrpark und der Gerätschaften der Abteilung Sulzbach, modernste Löschtechnik hautnah kennenzulernen.



Beim Tag der offenen Tür können sich alle über die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim Abteilung Sulzbach, der Jugendfeuerwehr, der Kinderfeuerwehr, des Spielmannszuges, der Alters- und Ehrenabteilung sowie über den ortsansässigen Förderverein der Wehr informieren. Um die Mittagszeit spielt der Spielmannszug. Für die kleinen Gäste bietet die Jugendfeuerwehr eine Spielstraße mit Hüpfburg an. Auch Kinderschminken ist geplant sowie eine Bastelaktion für Kinder. Ab 14 Uhr werden dann auch die bei den Kindern sehr beliebten Rundfahrten mit den Löschfahrzeugen angeboten. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl, mit Haxen, Steak und hausgemachte Brat- und Currywurst vom Grill, sowie Fischbrötchen und Dampfnudel mit Vanillesoße, wieder bestens gesorgt. Für die Bierliebhaber wird dieses Jahr Woinmer Bier von der Hausbrauerei ausgeschenkt. Und auch die Feuerwehrfrauen werden wieder backen und bewirten im Café Florian mit Kaffee und Kuchen. Bereits 50 Kuchenspenden sind schon angemeldet. Wer die Freiwillige Feuerwehr noch mit einem Kuchen unterstützen möchte, kann diesen am Sonntag im Café Florian bei den Feuerwehrfrauen abgeben. Somit ist die Feuerwehr wie im Einsatzfall auch bestens vorbereitet und freut sich auf den kommenden Sonntag, um ihre Arbeit vorstellen zu können.

Quelle:

Foto: Florian Fath / Text: Ralf Mittelbach