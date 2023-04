Nachhaltig zur Mannheimer BUGA: 80 zusätzliche Fahrräder von VRNnextbike während der Bundesgartenschau

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/vrn) – Mit ihren vier Leitthemen Klima, Umwelt, Energie und Nahrungssicherung wird die Bundesgartenschau 2023 in Mannheim besonders nachhaltig. Das erleben Besucherinnen und Besucher seit dem 14. April nicht nur in den zwei Ausstellungsorten Spinelli-Park und Luisenpark, sondern können auch selbst zur Nachhaltigkeit der BUGA beitragen: Eine Anfahrt mit dem VRNnextbike schont nicht nur die Umwelt, sondern punktet auch mit Schnelligkeit und Flexibilität. Im Zeitraum der BUGA, zwischen 14. April und 18. Oktober 2023, wird das VRNnextbike-Mietradangebot in Mannheim daher um 80 zusätzliche, besonders gestaltete, Fahrräder erweitert. Drei neue Mietradstationen sind nun am Fernmeldeturm, am Haupteingang Spinelli und Spinelli Nord zu finden. Darüber hinaus wurden zusätzliche Räder am Hauptbahnhof und am Haupteingang Luisenpark bereitgestellt.

„Die Mietfahrräder von VRNnextbike sind ein wichtiger Baustein, um in Mannheim die Mobilitätswende voranzutreiben und den Umstieg vom Auto aufs Rad zu erleichtern. Ihre Ausleihzahlen sprechen für sich und zeigen die große Beliebtheit der VRNnextbikes. Daher fördert die Stadt gerne die Ausweitung des Netzes und schafft so ein klimaneutrales Angebot, das sowohl für sich als auch in Kombination mit dem öffentlichen Nahverkehr den sogenannten Umweltverbund in Mannheim stärkt“, sagte Verkehrsbürgermeister Ralf Eisenhauer bei der Eröffnung der BUGA-nextbike-Station am Fernmeldeturm.

„Eine weitgehend klimaneutrale Anreise zur BUGA ist ein wichtiger Baustein unseres Nachhaltigkeitskonzeptes. Hierbei kann das VRNnextbike eine wichtige Rolle spielen. So kann die neue Eventflotte nicht nur die beiden Ausstellungsareale verbinden, sondern ist durch ihre Verknüpfung an den Hauptbahnhof auch für Besuchende von außerhalb, die kein eigenes Rad vor Ort haben, ein Anreiz, klimaneutral mit Bahn zur BUGA zu gelangen oder aber auch Mannheim und die nähere Umgebung zu erkunden“, ergänzte Michael Schnellbach, Geschäftsführer der Bundesgartenschau Mannheim 2023 gGmbH.

„nextbike ist in mehr als 60 deutschen Städte vertreten und unterstützt die Nutzung verschiedener Verkehrsmittel für unterschiedliche Wege – für jeden ist etwas dabei. Damit stärkt nextbike eine sozialgerechte Mobilitätswende. Das Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg fördert den Ausbau der Mieträderflotte, mit denen alle Menschen die Möglichkeit haben sich klimaneutral fortzubewegen – unabhängig vom Einkommen oder vom Besitz eines eigenen Rades. Die Erweiterung der Flotte für die BUGA passt zur gesamten Entwicklung des Mietradsystems VRNnextbike in Mannheim“, erläuterte Elke Zimmer, Staatssekretärin im baden-württembergischen Ministerium für Verkehr und Landtagsabgeordnete für Mannheim.

„Der VRN bedankt sich bei allen Partnern für die Möglichkeit, das VRN-Radangebot im Rahmen der BUGA erweitern zu können und freut sich auf die Chance, dieses gerade in Mannheim sehr beliebte VRN-Angebot über die BUGA noch mehr Menschen in Mannheim und aus der Region näherbringen zu können“, sagte Dr. Michael Winnes, Geschäftsführer der Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH.

nextbike immer beliebter

Für die Nutzung der BUGA-nextbikes ist kein separates Benutzerkonto notwendig, sie sind im Gesamtsystem von nexbike in Mannheim integriert. Die Räder werden in gewohnter Weise bequem per App ausgeliehen und können an jeder freien nextbike-Station im Verbundgebiet des VRN zurückgegeben werden. Gekennzeichnet ist der neue Radbestand mit einem BUGA-Branding. Die Erweiterung des Mietradsystems durch 80 zusätzliche Räder und drei weitere Stationen ist nur für den Zeitraum der Bundesgartenschau 2023 vorgesehen und wird danach wieder reduziert. Die Stadt strebt an, langfristig eine nextbike-Station am Fernmeldeturm zu etablieren. Die Kosten für die BUGA-VRNnextbikes werden zur Hälfte aus Fördermitteln des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg (NVBW) gedeckt und gleichermaßen zwischen Stadt Mannheim und Bundesgartenschau Mannheim 2023 gGmbH aufgeteilt.

Zum Start des regionalen Fahrradvermietsystems VRNnextbike im Jahr 2015 wurden in Mannheim ca. 40.000 Ausleihen generiert. Im Jahr 2022 ist die Nachfrage auf rund 550.000 Ausleihen angestiegen. Dabei wurden bis 2022 etwa 850.000 Kilometer zurückgelegt. Derzeit gibt es im Stadtgebiet Mannheim 85 Stationen in neun Stadtbezirken. Die wichtigste Station im gesamten VRN-Gebiet am Mannheimer Hauptbahnhof mit rund 50.000 Ausleihen pro Monat wurde im Zuge der Neugestaltung des Willy-Brandt-Platzes mehrfach erneuert und erweitert.