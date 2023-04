Ludwigshafen – Mit Einkaufswagen Pkw beschädigt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Unbekannter stieß am Sonntag (16.04.2023), gegen 6.45 Uhr, mit einem Einkaufswagen gegen ein geparktes Auto vor einer Bäckerei in der Mundenheimer Straße. Im Einkaufswagen saß noch eine weitere Person. Eine Angestellte der Bäckerei beobachtete Vorfall und sprach die beiden Personen an. Diese flüchteten daraufhin zu Fuß in Richtung Berliner Platz. Am Pkw entstand ein Sachschaden von mindestens 200 Euro. Beide Personen waren zwischen 18 und 25 Jahre alt. Der Unbekannte, der den Einkaufswagen schob, trug eine beigen Kapuzenpullover und eine schwarze Jogginghose. Die Person im Einkaufswagen war männlich und komplett dunkel gekleidet Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

