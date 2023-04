Ludwigshafen – Lu-Oggersheim e.V. wählt neue Vorstandschaft

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Förderverein Jakobuskirche Ludwigshafen-Oggersheim e.V. hat auf seiner Mitgliederversammlung eine neue Vorstandschaft gewählt. Die 1. Vorsitzende Brigitte Roos und der 2. Vorsitzende Dieter Wendt wurden wieder gewählt, Kassiererin bleibt Anja Hambsch, Schriftführerin wurde Gabriele Nowak Mareike Roos ,Doris Ziegler und Gisela Nagel wurden als Beisitzerinnen , Christoph Roos für die Öffentlichkeitsarbeit gewählt. “Mit unserem neuen Vorstand sind wir, auch in Anbetracht der aktuell schwierigen Lage, sehr gut aufgestellt und werden uns weiterhin für den Erhalt der Jakobuskirche einsetzen”, erklärt Brigitte Roos, 1. Vorsitzende des Fördervereins. Seit seiner Gründung setzt sich der Förderverein für den Erhalt der Jakobuskirche ein. Auch in diesem Jahr sind wieder zahlreiche Veranstaltungen geplant.

Unter anderem war am 25.02.2023 “Pretty lies light” in der Jakobuskirche aufgetreten. Am 12.03.2023 fand ein Frühlingsbasar statt und am 01.10.2023 wird das Gemeindefest an Erntedank gefeiert. Am 08.10.2023 wird “Medical Brazz” für musikalische Unterhaltung sorgen und am 09.12.2023 werden Wolfgang Wendel und Stephanie Wunsch ein weihnachtliches Konzert mit Flöte und Harfe geben. “Die Einnahmen aus den Veranstaltungen unterstützen den Verein bei der Erhaltung der Jakobuskirche Melm, daher hoffen wir auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher”, sagt Christoph Roos.

Zusätzlich zur Unterstützung durch Veranstaltungen hat der Förderverein auch ein Spendenkonto eingerichtet. Wer die Arbeit des Vereins unterstützen möchte, kann auf folgendes Konto spenden: DE16 670 900 0000 975 20208.